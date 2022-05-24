CHP’nin trolleri mesaide! Kılıçdaroğlu paylaşımının altına gelen troller böyle ifşa oldu

Ankara'daki ve İstanbul'daki bu iki ajansın giderlerini karşılayanlar: Erdoğan Toprak ve Seyit Torun

BELEDİYELER



İBB'deki Troll Yapılanması İBB'deki trol yapılanmasının başındaki isim:

Murat Ongun.



İBB'deki troller iki merciden yönetiliyor:



İBB Beyaz Masa İBB'ye bağlı ajans (Öykü Ajans)

İBB Beyaz Masa



80 kişilik bir troll yapılanması var.

Bu troller resmi İBB PR hesaplarını da yönetiyor. İllegal örgütler ile bağlantılı olduğu kamuoyuna yansıyan @kacsaatolduson, @ankara_kusu, @MstSelanik gibi hesaplar ile iletişim ve çalışma burada yapılıyor. Bu organizasyonun başında bulunan Ü.K. isimli kişi, Murat Ongun'a bağlı. Bu yapının İBB'ye aylık maliyeti 2 milyon TL

Türkiye'nin çıkaracağı sosyal medya yasalarıyla ilgili olarak, uluslararası sosyal medya şirketlerinin yasaların çıkmaması için Türkiye'de lobicilik faaliyeti yaptığı biliniyor. Bu faaliyet, Türkiye'nin ünlü bir üniversitesindeki (Bilgi Üniversitesi) öğretim görevlileri aracılığıyla yürütülüyor. Bu isimler üzerinden, Türkiye'deki basılı ve görsel medya ile dijital medyada karşı kampanya yapılıyor. Ayrıca bu üniversite içerisindeki bir kulüp aracılığıyla Twitter ile iletişim kuruluyor. Bu aracılığı yapan, üniversitede öğrenci olarak bulunan F.G. isimli şahıs. F.G. isimli kişi ile İBB Beyaz Masa'daki Ü.K.'nın ortak çalıştığı da basına yansımıştı. Bu üniversitedeki kulüp aracılığıyla AK Parti'ye destek veren ve aralarında Twitter tarafından onaylı hesapların da bulunduğu 1000'den fazla büyük hesap ve binlerce orta büyüklükteki hesap kapatıldı. Birçok mavi tik onaylı hesabın bu onayı iptal edildi.



İBB'ye Bağlı Ünlü O Ajans



Bu ajans, muhalif paylaşımlar yapmaları veya yaymaları için şu sosyal medya hesaplarına para dağıtıyor: Sanatçılar Mankenler Sunucular Youtuberlar Instagram fenomenleri Twitter fenomenleri Büyük facebook sayfa ve grupları Paralar zaman zaman resmi, çoğu zaman el altından zarflarla veriliyor. Büyük sosyal medya trollerine aylık ödemeleri "zarfla" yapılıyor. Kamuoyunca gazeteci olarak bilinen ancak sosyal medya trolü gibi davranan isimlere de aylık "zarfla" ödeme yapılıyor. Her konu da yorum yapmasıyla ünlü troll bir gazeteciye: aylık 30.000 TL MİT mensuplarını ifşa ettiği için ceza alan bir gazeteciye: aylık 20.000 TL Ajansa iş yapan bir bilişim firması üzerinden 20.000 hesaplık beğeni, 5.000 hesaplık seed (yorumcu) havuzu yönetiliyor. Bu ajansa 2021'de verilen bütçe: 100 milyon liradan fazla İBB, 2022 bütçesinden 492 milyon lirayı kentsel dönüşüme ayırırken, 849 milyon lirayı reklama ayırdı.