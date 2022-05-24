CHP’nin trolleri mesaide! Kılıçdaroğlu paylaşımının altına gelen troller böyle ifşa oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'da sosyal medya hesabından bir video paylaşacağını duyurmuştu. 22.00'da yeni bir tiyatroya soyunan Kılıçdaroğlu'na trol ordusu destek verdi.
ÖMER ARVAS TEK TEK İFŞA ETTİ
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas sosyal medya hesabından tek tek ifşa etti.
Hepsi aynı elden çıktığı belli olan onlarca tweet atıldı.
13. KAT TROLLERİ BÖYLE İFŞA OLMUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geceliği 100 bin TL olan bir otelde çektiği videoda AK Parti'ye destek veren bazı hesapları trollük ile suçlamış, kendilerine ait kişisel bilgilerin ellerinde olduğunu ifade etmişti.
Kılıçdaroğlu, trollerden yakınsa da durum pek de böyle değil. Zira CHP tarafından bot hesaplarla devasa bir troll ordusu kurulmuş durumda. CHP Genel Merkezi'nin 13'üncü katında bulunan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı bu troll ağını yönetiyor. Sosyal medyadaki yalan, manipülasyon, iftira, provokasyonların organize edildiği bu yapılanmanın başında da Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel bulunuyor. Onursal Adıgüzel'in troll yapılanmasındaki görevleri arasında Kılcal Damar Sistemi dikkat çekiyor. Kılcal Damar Sistemi, CHP üyelerinden oluşan ve gönüllülük esasıyla katılanlardan kurulan bir troll ordusu olarak tanımlanıyor. Adıgüzel'in başında olduğu bu sistemdeki troll ordusu, Telegram üzerinden kurulan gruplarla koordine oluyor. Kılcal Damar sistemine üye olan kişiler referans yoluyla ve T.C. kimlik numaralarının vererek kayıt olabiliyor. Bu da olası sızmaları engelliyor. İşte CHP'nin troll ordusu ve Kılcal Damar Sistemi ile ilgili çok çarpıcı bilgiler...
Onursal Adıgüzel'in bu yapılanmadaki görevlerinden bazıları:
Kılcal Damar sisteminin idaresi Türkiye'deki ve yurtdışındaki trol yapılanmasının organizasyonu
Seed (yorumcu) ekiplerinin sevk ve idaresi
Bot yazılım sistemlerinin geliştirilip çalıştırılması
Sosyal medyadaki yalan, manipülasyon, iftira, provokasyonların organize edildiği bu yapılanmanın başında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel bulunuyor.
Yıllarca "AK Parti'nin trol ekibi olduğunu" iddia eden CHP, "Kılcal Damar" adında bir sistem kurdu. Bu sistemle CHP, nereye nasıl yorum yapacaklarını, kimlere etkileşim vereceklerini sistem üzerinden trol ekiplerine bildiriyor.
KILCAL DAMAR SİSTEMİ NEDİR?
CHP, üyelerinden oluşan ve gönüllülük esasıyla çalışan bir trol ordusu kurdu. Bu üyeler Twitter, Facebook, Youtube ve Instagram için hesaplar oluşturuyorlar. Trol ordusu, oluşturulan Telegram grupları üzerinden birbiriyle haberleşiyor. Telegram gruplarına, Kılcal Damar sistemine üye olan kişiler referans yoluyla ve T.C. kimlik numaralarının vererek kayıt olabiliyor Bu şekilde sızmalar engelleniyor.
Bu Telegram gruplarının diğer işlevleri: Paylaşımlar için yayılım, beğeni ve olumlu yorumların koordinesi Olumsuz yorum, linç kampanyaları, itibar suikastı için seçilen kişilerin hedef gösterilmesi
Sistem, CHP'li bir kadın tarafından ifşa edilmişti. Bu sadece CHP'nin parti içinde gönüllük esasına göre kullanılan trol yapılanması. Bir de CHP Genel Merkezi, CHP'li İBB yönetimi, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen ya da kontrol edilen trol, gazeteci, yazar ve sanatçılar bulunuyor.
AJANSLAR
Onursal Adıgüzel, troll, seed (yorumcu) ve botları iki lokasyonda konumlandırmış: İstanbul ve Ankara Genel Merkeze Bağlı İstanbul'daki Ajans CHP Genel Merkezi'ne bağlı olarak çalışan bu ajansın başındaki kişi: Onursal Adıgüzel'in danışmanı.
Bu danışmanın imza attığı skandallar:
Mus'ab Bin Umeyr'e hakaret etti Beşiktaş saldırısından MİT'e sorumlu tuttu 15 Temmuz darbe girişimi sırasında camilerden okunan salalardan rahatsız oldu Halkın sokağa çıkıp darbeye direnmesine karşı çıktı İstanbul'daki büyük troll hesaplar, bu ajanstan yönetiliyor. Gazeteci ve yazarların yönlendirilmesi buradan yapılıyor. İstanbul'daki bu operasyonun maliyeti dağıtılan paraya göre: Aylık 3-5 milyon TL Bütçelerinden trol maaşları ödeniyor, gençlerin çok uğrak yeri olan bazı internet sitesi ve video kanallarına video belgeseller yaptırılıyor. Gazetecilere, sanatçılara ve dışarıdan destek veren trollere de para akışı bu kaynaktan sağlanıyor.
Genel Merkeze Bağlı Ankara'daki Ajans
Ankara'daki ajansın başındaki kişi: CHP Dijital Strateji ve Propaganda Başkanı bir mühendis. CHP Genel Merkezi'nin bot sistemi buradan yönetiliyor. Genel Merkez'den gelen verilere uygun olarak seed (yorumcu) ekibine içerik sağlanıyor. AK Parti aleyhine video, karikatür, grafik içeriklerin çok büyük bir bölümü yine bu ajanstan çıkıyor. Instagram ve Twitter'daki birçok konsept hesap buradan yönetiliyor, içerikler gündeme göre revize edilip manipülasyon yapılıyor. 10.000 hesaplık seed (yorumcu) ekibi buradan yönetiliyor. 40.000 beğeni hesabı buradan kullanılıyor. 18.000 bot hesap yönetiliyor ve Twitter'da TT listesine giren tag'ler buradaki bot hesaplarla yapılıyor. Birçok bağımsız görünümlü hesap buradan yönetiliyor. Bu ajansta takipçi sayıları 100.000 ile 700.000 arasında değişen 7 büyük hesap yönetiliyor. Bu ajansın aylık gideri: ortalama 5.5 milyon TL Yurtdışındaki büyük sosyal medya kullanıcılarından da destek alınıyor. Bunlar arasında yetişkin içerikli birçok site de var. Bu operasyonların bütçesi ise aylık gidere dahil değil.
Ankara'daki ve İstanbul'daki bu iki ajansın giderlerini karşılayanlar: Erdoğan Toprak ve Seyit Torun
BELEDİYELER
İBB'deki Troll Yapılanması İBB'deki trol yapılanmasının başındaki isim:
Murat Ongun.
İBB'deki troller iki merciden yönetiliyor:
İBB Beyaz Masa İBB'ye bağlı ajans (Öykü Ajans)
İBB Beyaz Masa
80 kişilik bir troll yapılanması var.
Bu troller resmi İBB PR hesaplarını da yönetiyor. İllegal örgütler ile bağlantılı olduğu kamuoyuna yansıyan @kacsaatolduson, @ankara_kusu, @MstSelanik gibi hesaplar ile iletişim ve çalışma burada yapılıyor. Bu organizasyonun başında bulunan Ü.K. isimli kişi, Murat Ongun'a bağlı. Bu yapının İBB'ye aylık maliyeti 2 milyon TL
Türkiye'nin çıkaracağı sosyal medya yasalarıyla ilgili olarak, uluslararası sosyal medya şirketlerinin yasaların çıkmaması için Türkiye'de lobicilik faaliyeti yaptığı biliniyor. Bu faaliyet, Türkiye'nin ünlü bir üniversitesindeki (Bilgi Üniversitesi) öğretim görevlileri aracılığıyla yürütülüyor. Bu isimler üzerinden, Türkiye'deki basılı ve görsel medya ile dijital medyada karşı kampanya yapılıyor. Ayrıca bu üniversite içerisindeki bir kulüp aracılığıyla Twitter ile iletişim kuruluyor. Bu aracılığı yapan, üniversitede öğrenci olarak bulunan F.G. isimli şahıs. F.G. isimli kişi ile İBB Beyaz Masa'daki Ü.K.'nın ortak çalıştığı da basına yansımıştı. Bu üniversitedeki kulüp aracılığıyla AK Parti'ye destek veren ve aralarında Twitter tarafından onaylı hesapların da bulunduğu 1000'den fazla büyük hesap ve binlerce orta büyüklükteki hesap kapatıldı. Birçok mavi tik onaylı hesabın bu onayı iptal edildi.
İBB'ye Bağlı Ünlü O Ajans
Bu ajans, muhalif paylaşımlar yapmaları veya yaymaları için şu sosyal medya hesaplarına para dağıtıyor: Sanatçılar Mankenler Sunucular Youtuberlar Instagram fenomenleri Twitter fenomenleri Büyük facebook sayfa ve grupları Paralar zaman zaman resmi, çoğu zaman el altından zarflarla veriliyor. Büyük sosyal medya trollerine aylık ödemeleri "zarfla" yapılıyor. Kamuoyunca gazeteci olarak bilinen ancak sosyal medya trolü gibi davranan isimlere de aylık "zarfla" ödeme yapılıyor. Her konu da yorum yapmasıyla ünlü troll bir gazeteciye: aylık 30.000 TL MİT mensuplarını ifşa ettiği için ceza alan bir gazeteciye: aylık 20.000 TL Ajansa iş yapan bir bilişim firması üzerinden 20.000 hesaplık beğeni, 5.000 hesaplık seed (yorumcu) havuzu yönetiliyor. Bu ajansa 2021'de verilen bütçe: 100 milyon liradan fazla İBB, 2022 bütçesinden 492 milyon lirayı kentsel dönüşüme ayırırken, 849 milyon lirayı reklama ayırdı.