CHP’nin yırtık terliklisi yalancı çıktı

CHP'nin Maltepe'deki mitinginde çıkarıldığı kürsüde fakirlik edebiyatı yapan kişinin içki sofrasındaki eğlence fotoğrafları ortaya çıktı. Kâğıt toplayıcısı olduğunu ve pazarlarda artıkları toplamak zorunda kaldığını belirten ve yırtık terliğini çıkararak "Bunu da çöpün dibinden buldum, bunu giyiyorum" diyerek şov yapan Nusret Güllü'nün içki masasındaki eğlence fotoğraflarını sosyal medyadan gören vatandaşlar CHP'ye tepki gösterdi.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da görüntülerini "Bu çığlık en önemli meselemizdir" notuyla paylaştığı Nusret Güllü ve CHP'ye tepki gösteren Şaban Tatar isimli sosyal medya kullanıcısı, "Bunların tiyatrolarına alıştık, gerçekten fakir bulamıyorlar. Fakir varsa ve sosyal yardımlaşma vakfına müracaat ederse yardımlar yapılıyor. Doğalgaz parasından elektrik faturasına kadar ödüyor" ifadelerini kullandı.Hacer Ateş Yılmaz isimli vatandaş bu fotoğraflara "Bunlarda tiyatro bitmez" yorumunda bulundu. Servet Başoğlu isimli kişi de CHP'ye tepkisini şöyle dile getirdi: "Cumhuriyet Halk Partisi değil, Cumhuriyet TROL Partisi."