Cumhur İttifakı öğrencileri yüzde 40’lık zamdan kurtardı aylık abonman 78 liraya düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 6 Nisan'daki toplantısında toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılmıştı. Yapılan zammın ardından AK Partili ve MHP'li Meclis üyeleri söz konusu zammın öğrencilere yönelik uygulanmaması için teklifte bulunmuştu. Yapılan oylamada AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla bu talep kabul edilmişti. Kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmesinin ardından dün yapılan İBB Meclisi mayıs ayı 3. oturumunda toplu ulaşımda aylık öğrenci ulaşım abonman ücretine yapılan zammın İBB tarafından sübvanse edilmesi AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla "ısrar karar" olarak kabul edildi.İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Başkanı veto etmişti, bizler ısrar kararla meclisimizden tekrar geçirdik. Öğrenci abonmanlarına yapılan yüzde 40 zammın geri alınarak İETT'nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB AK Parti ve MHP Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. İstanbullu öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Alınan yeni kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından mahkemeye götürülebileceği ancak "ısrar karar" olması nedeniyle mecliste yeniden gündeme gelemeyeceği öğrenildi.