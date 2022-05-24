Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Yaptıkları tek şey yalan terörüne alet olmak"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan önemli açıklamalar | Video

Öte yandan kimlerin de saklanacak delik aradığını da hep beraber gördük. FETÖ dış güçlerin işgal ve darbe aparatıdır. Dış ağırlıklı bir terör örgütüdür FETÖ. Dışarıdan yönetilen bir terör örgütüdür ve bu terör örgüt, 15 Temmuz'da kimi hedef aldı, kimi öldürmeye kalktı? Cumhurbaşkanımızı hedef aldı, ailesini hedef aldı. Öte yandan kimi korumaya kalktı, kimi korudu kolladı, kimi tankların arasından geçirip de konvoyuyla, güvenli evlere uğurladı. Kim, darbe başarısızlığı uğradıktan sonra bu hain darbe ve işgal girişimine karışanları adeta kurtarmak için bu hain işgal girişimine kontrollü darbe dedi. Şimdi tankların arasından geçirilip de darbeciler tarafından korunup kollananlar bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmaya kalkıyor."

"BU MİLLETE YENİDEN PARMAK SALLAMAYA KALKIYORLAR"

Türkiye karşıtlarının yine bir oyun denediğini bildiren Altun, "FETÖ'nün sözcülüğünü, onunla aynı dilde stratejiyi kullananlar, yine yalan ve iftira üzerinden algı operasyonuna kalkışıyorlar. Yine itibar suikastı yapmaya kalkışıyorlar. Bataklıkta debeleniyorlar esasında. Daha geriye gidelim, ikna odaları ve katsayılı utancını bu ülkeye yaşatanlar, küresel terör örgütlerinin tehdit diline sarılarak, bir şekilde bu ülkeye, bu millete yeniden parmak sallamaya kalkıyorlar." dedi.

"Bu ülkenin liderine parmak sallamaya kalkıyorlar, bu çaresizliktir, acziyet içerisinde olduklarının belgesidir" değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Yine siyaset üretemediklerinden belgesidir. Biz, bu tehdit dilini 17-15 Aralık'ta da gördük. 15 Temmuz'dan önce de gördük. Yine, 'Erdoğan'ın sonu da Menderes gibi olacak.' diyenlerden bu dili biz çok iyi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinde Demokles'in kılıcı gibi Menderes örneğini onun tepesinde tuttular. Ve darbeci refleksler farklı şekillerde, yine bu kanaldan Cumhurbaşkanımıza yönelmeye kalktı. Cumhurbaşkanımız için bunları söyleyenleri, biz 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yine gördük. Bu iftiraları atanların FETÖ'nün kanallarında aynı sözleri, 17-25 Aralık sürecinde söylediklerini de gördük.

Şunu çok net vurgulamamız lazım, Cumhurbaşkanımız bu hainlerin karşısına, milletiyle beraber hep dimdik durmuştur. Bu vatanı, bu tür terör örgütlerine, arkasındaki güçlere karşı da savunmuştur, teslim etmeyeceğini de tüm dünyaya da haykırmıştır. Biz de milletimiz de 'kaçıyor' diyenleri de tanıyoruz. Onlar, şimdilerde yurt dışında ne yapıyorlar? Ülkemiz için kara propaganda faaliyetlerine ortak oluyorlar. Her türlü hain propagandayı sürdürüyorlar. Terör örgütleriyle beraber. İş birlikçilik yapıyorlar ve bunların ellerinde kağıtlar tutuşturulduğunu görüyoruz."

Başkan Erdoğan'ın, milletin geleceği için mücadele ettiğini vurgulayan Altun, "Ve bu bir cesur liderlik meselesidir. 'Kaçacak' yalanlarına sarılmak da, 15 Temmuz darbe gecesinde olduğu gibi çok net söylüyorum, evlere sığınıp siyasi kariyerin yalan ve hileye borçlu olanların işidir. Bunlar milletimizin gönlünden Cumhurbaşkanımızı söküp atamazlar. Bunu bildikleri için bu yalanlarla devletimizi, bürokratlarımızı korkutmaya çalışıyorlar. Bizleri kendilerine göre korkutmaya çalışıyorlar. Türkiye devleti sistemini işlemez hale getirmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

"YAPTIKLARI, YALAN TERÖRÜNE ALET OLMAK"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük, Türkiye siyasetinin ise demokratik olduğun belirten Altun, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunun altını çizdi.

"Siyasal rekabet alanında demokratik bir çerçeve içerisinde yarışma imkanı varken, ülkenin geleceği, gençleri için çözüm önerileri sunmak varken, bu tür yalanlarla kendilerine göre kampanya yapma gayreti içerisindeler" diyen Altun, şunları kaydetti:

"Oysa yaptıkları tek şey yalan terörüne alet olmak, yalan terörü içerisinde faaliyet göstermektir. Dil uzatılan vakıflar, bu ülkenin değeridir. Bu ülkede sivil toplum son derece gelişmiştir. Son 20 yılda Türkiye'de sivil toplum alanı Türkiye'nin demokratikleşmesiyle birlikte daha da genişlemiştir. Burada adı anılan TÜRGEV de ENSAR da bu ülke için bu ülkenin gençleri için yasal bir şekilde, kamu denetimine tabi, şeffaf, hesap verilebilirlik ilklerine uygun şekilde faaliyet gösteren kurumlardır. Aynı zamanda bu kurumlar, uluslararası alanda da faaliyet gösteren kurumlar. Uluslararası alanda faaliyet gösteren bu kurumlar, faaliyet gösterdiği ülkenin hukukuna, kurallarına uyun bir şekilde hareket ediyorlar. ABD'de 1930'lu yıllarda çıkmış bir para yasası var. Amerikan Adalet Bakanlığı bu çerçevede TURKEN'e demiş ki 'Buraya gel kaydol.' TURKEN de gitmiş oraya kaydolmuş. Kayıt esnasında da birtakım belgeler beyan etmiş. Onları da Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayımlamış. Burada yayımlanan belgeleri sanki gizli belgeleri eline geçirmiş gibi sallayıp da buradan bilgiler sunmak çok büyük bir haksızlıktır."