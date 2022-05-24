Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifa diliyorum. Şehitlerimizin ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.