FETÖ’nün dışişleri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 53 şüphelinin yakalanması için 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde yer alan ve çeşitli kademelerde çalıştıkları sırada örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, başka kuruma naklolan, istifa eden 48 kişi ile aktif olarak çalışan 5 kişi olmak üzere toplam 53 şüpheli tespit edildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, ByLock kullanıcısı oldukları ve kontörle sabit hatlar kullanarak örgütün mahrem imamlarıyla iletişim sağladıkları belirlenen şüphelilerin, Dışişleri Bakanlığı'nca gerçekleştirilen sınavların sorularını temin ettikleri ve ön mülakat yaparak soruları sızdırdıkları ortaya çıktı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında 53 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.