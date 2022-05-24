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Giriş Tarihi: 24.5.2022 10:00

FETÖ'nün ordudaki mahrem yapılanmasına operasyon! 83 gözaltı kararı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’nün ordudaki mahrem yapılanmasına operasyon! 83 gözaltı kararı

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanması işe iltisaklı be irtibatı bulunan 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2022’nin Ocak ayından itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasında olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi. 2'si görevde, 1'i emekli, 6'sı ihraç subay ile 11'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 1'i mahrem imam olmak üzere 21 şüphelinin Ankara'da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

5 AYDA 83 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürüttüğü operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Büfe, bakkal, market gibi halka açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak imamlarla iletişime geçtikleri tespit edilen şüphelilerin sayısı 2022'nin Ocak ayından bu yana 83'e yükseldi.

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FETÖ'nün ordudaki mahrem yapılanmasına operasyon! 83 gözaltı kararı
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