HDP’den ittifak ortaklarına ‘Askeri operasyona karşı çıkın’ çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası sınır ötesi harekat mesajına değinen Mithat Sancar operasyona tepki gösrerek muhalefeti de buna karşı gelmeye çağırdı.

HDP SINIR ÖTESİ HAREKATA KARŞI ÇIKTI

Erdoğan'ın açıklamalarını 'savaş siyaseti' şeklinde nitelendiren Sancar, "Bu iktidar yeniden beka söylemi ile ambalajladığı savaş siyasetini uyguluyor. Bölgesel, askeri operasyonların daha da yaygınlaşacağını dün AK Parti Genel Başkanı duyurdu.

Ukrayna'da barış güvercini, Orta Doğu ve ülkede savaş şahini. Bu politikalar her açıdan bu ülkenin halklarına ve barış kurma çabalarına karşı en büyük tehdittir.

"KARANLIK DÖNGÜ DERİNLEŞİR"

Bölgesel askeri operasyonların mevcut kanlı girdabın ve karanlık döngünün derinleşmesine yol açacağını hepimiz görmek zorundayız. Bu politikalar, bu ülkenin ve Orta Doğu'da halkların birlikte demokratik bir barış kurma çabalarına karşı en büyük tehdittir." dedi.

MUHALEFETE ÇAĞRI YAPTI: HAREKATA KARŞI DURUN

İktidarı eleştirdikten sonra muhalefete çağrı yapan Sancar şu ifadeleri kullandı: "Savaş karşıtlığı öyle basit bir şiar değildir. Barış hedefi öyle kalıplaşmış tekdüze bir söylem olarak algılanmamalı. Savaşa karşı çıkmak, barışı savunmak emeğimizi, ekmeğimizi, özgürlüğümüzü savunmaktır. Her tereddüt bu iktidarın yıkım politikalarını güçlendirir. En başta siyasi muhalefete söylüyoruz bu uyarıyı, üzgünüz ki bu alanda sistematik bir tavır ortaya koyamıyor diğer muhalefet partileri. Bu çekincelerin hiçbir karşılığı yok."