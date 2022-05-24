İstanbul Valiliği açıkladı: 238 göçmen ülkelerine gönderiliyor

İstanbul Valiliği, 17-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında yakalanan 7 bin 687 düzensiz göçmenin Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildiğini açıkladı. Valilik işlemleri tamamlanan 238 göçmenin bu gece ülkelerine gönderileceğini belirtti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da düzensiz göçle mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlimizde 17-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında güvenlik güçlerimizce yakalanan 7 BİN 687 düzensiz göçmen, sınırdışı işlemi yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. Bu süre zarfında, ilimizde ve diğer illerdeki geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan 2.442 düzensiz göçmen, ülkelerine geri gönderilmiştir. Halihazırda geri gönderme merkezlerinde bulunan ve işlemleri devam eden düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine ilişkin çalışmalar sürmektedir. İşlemleri tamamlanan 238 düzensiz göçmenin, bu gece İstanbul Havalimanından ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır."