İşte FETÖ’nün sözcülüğünü yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ sicili...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında bugün saat 22.00'da sosyal medyadan önemli açıklamalar yapacağını ilan etmişti. Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu özetle ABD'de kurulan bir vakıftan söz ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye kaçış planı yaptığını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, bu açıklama sonrasında sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'nu adeta bombaladı. İşte Hamza Dağ'ın sözleri:





"FETÖ'NÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPMAK İÇİN CHP'NİN BAŞINA ATANMIŞ!"

"Bugün yine kendisine verilen görevi yerine getirdi... Kemal Kılıçdaroğlu adlı düşük kabiliyetlere sahip, silik şahıs, partisinde sözü geçmeyen bir grup başkanvekili iken, bir FETÖ klasiği olan kaset kumpası yoluyla CHP'yi ele geçirecek, FETÖnün sözcüsü olacak güce nasıl erişti? Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ eliyle CHP'ye musallat edilen, FETÖ'nün sözcülüğünü yapmak için CHP'nin başına atanmış, iliştirilmiş bir projedir. Bunu bizzat Deniz Baykal CHP'sinin Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in ağzından dinleyebilirsiniz."





"CHP'Yİ BÖLÜCÜ SÖYLEMLERE VE KİŞİLİKLERE SEMPATİ DUYAN BİRÇOK İSİMLE DOLDURDU"

"İsveç merkezli Silk Road adlı bir enstitünün henüz 2008'de çizdiği gelecek senaryosunda, Baykal yerine Kılıçdaroğlu göreve geliyor. - 2009'da İBB adaylığı, - 2010'da kaset kumpası sonucunda genel başkanlık. Senaryo gerçek oluyor. CHP'nin dönüşümü işte böyle başlatılıyor. CHP'de ulusal güvenliği önceleyen etkin isimler ve kadrolar peyderpey tasfiye edilip partinin delege yapısı ele geçirilirken; parti marjinal sol düşünceye sahip, bölücü söylemlere ve kişiliklere sempati duyan birçok isimle dolduruluyor.

FETÖ'CÜ SAVCILARI SAVUNDU, FETÖ'NÜN YANINDA YER ALDI

"Bu sırada ise Kılıçdaroğlu boş durmuyor. Ulusal güvenliği ilgilendiren neredeyse tüm meselelerde Türkiye'nin yanında değil karşısında yer almayı kendisine adeta bir görev, bir minnet borcu addediyor; belki de bu yolla kendisini o koltuğa getirenlere bunun diyetini ödüyor. 7 Şubat 2012 MİT krizi: FETÖ'cü savcıları savunuyor. - Dersanelerin kapatılması: FETÖ'nün yanında yer alıyor. - 17-25 Aralık yargı kumpası: "Bunu devletin vicdanı yapmıştır." diyor. - MİT tırları davası: Kumpası savunuyor, Türkiye'yi şikayet ediyor."

FETÖ MEDYASINA DESTEK VERDİ, "15 TEMMUZ'A TİYATRO" DEDİ

"- FETÖ medyasına operasyon: Medya binaları önündeki eylemlere destek veriyor. - 15 Temmuz hain darbe girişimi: FETÖ'cülerle ağız birliği içerisinde "tiyatro" söylemini kullanıyor. Her fırsatta "KHK'lılara", askerlere sahip çıkacağını ve haklarını iade edeceğini deklare ediyor."

DANIŞMANLARI FETÖ'CÜ ÇIKTI

"- FETÖ medyasının tetikçileri Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan gibi isimleri mağdur gibi göstererek, miting alanında yoklama çekiyor. - Türkiye ekonomik saldırı altındayken, dış basına malzeme vermek adına "Türkiye'de can ve mal güvenliği yok" diyor, "yatırımcı gelmesin" diye uğraşıyor. - Danışmanları FETÖ'cü. - Türkiye sınır ötesi harekâtlar ile terör örgütü PKK'yı kaynağında yok ederken, Kılıçdaroğlu CHP'si tezkerelere "hayır" diyecek kadar milli kimliğini ve benliğini kaybediyor."



"BU DÖNÜŞÜM İÇİN İSE BİR FİGÜR GEREKLİYDİ. İŞTE O İSİM, KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR"

"- Demirtaş ve Kavala, Kılıçdaroğlu'nun ağzından bir gün olsun düşmüyor. Buna benzer sayılamayacak kadar çok şeyin temel sebebi şu: 27 Mayıs'tan bu yana tüm darbelerin sözcüsü olan CHP ve kadroları 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye göre dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm için ise bir figür gerekliydi. İşte o isim, Kemal Kılıçdaroğlu'dur."

"FETÖ'NÜN SÖZCÜSÜ KILIÇDAROĞLU, CUMHURBAŞKANIMIZA "KAÇACAK" DİYOR"

"Siyasi kariyerini FETÖ tezleriyle siyaset yapmaya adayan, kumpas mahsulü, FETÖ'nün Sözcüsü atanmış Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 2014'te FETÖ'cülerin kanalında Cumhurbaşkanımız için kimlerin verdiği cesaretle "kaçacak" dediyse, şimdi yine onların cesaret vermesiyle "kaçacak" diyor."



"KAÇACAK" DEDİĞİN LİDER HİÇBİR ZAMAN KAÇMADI, "TOPUNUZ GELİN" DEDİ.

"Kaçacak" dediğin lider hiçbir zaman kaçmadı, her zaman milletinin yanında oldu. O lider ki, 15 Temmuz gibi bir günde milletine liderlik etti, "topunuz gelin" diyecek cesareti gösterdi. Peki ya sen? Bir zavallı gibi tankların arasından kaçtın, olanları evde izledin."



"CUMHURBAŞKANIMIZ YİNE KAZANACAK. SEN DE BUNU MUTFAĞINDAN İZLEYECEKSİN"

"Ve seni yine sahaya sürüyorlar. Yalan, çamur ve iftira siyaseti yoluyla gündeme gelmek için her ne yaparsan yap, liderlik yapamayacak silik bir kişilik olduğunu gizleyemeyeceksin. Cumhurbaşkanımız yine kazanacak. Sen de bunu mutfağından izleyeceksin."