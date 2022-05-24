Son dakika: DEAŞ’ın bombacısı yakalandı

BOMBACI, VE MÜHİMMATÇI

Kocaeli merkezli Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan 8 şüphelinin de suriye uyruklu olduğu öğrenilirken, yakalanan şüphelilerden birinin örgütün bombalı eylemlerinde kullanılan araçlarin bomba düzeneklerini hazırlayan bombacı olduğu, bir diğerini ise örgütün çatışma bölgelerine mühimmat şevkini sağlayan örgüt mensubu olduğu tespit edildi.