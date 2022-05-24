Son dakika: El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerine operasyon... Böyle yakalandılar...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. İki terör örgütüne üye olan ve maddi destek vererek finans sağlayan 2'si yabancı uyruklu dört kişinin adreslerine Özel Harekat destekli baskın yapıldı. A.M.S., A.M.S., O.Z. ve A.M. isimli dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel içerikli materyal ele geçirildi.