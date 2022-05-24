Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsrail ile normalleşme mesajı
Giriş Tarihi: 24.5.2022 15:07 Son Güncelleme: 24.5.2022 15:21

SON DAKİKA HABERİ | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsrail ile normalleşme mesajı

SON DAKİKA HABERİ | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan İsrail ile normalleşme mesajı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme adımlarına dikkat çekerek, "İsrail'le ilişkilerin normalleşmesinde Filistin yönetimiyle eşgüdümü sürdürüyoruz. Filistin davasına desteğimiz İsrail'le ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır." dedi.

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'de mevkidaşı Dışişleri Bakanı Riyad-El-Maliki ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

FİLİSTİN'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Filistin'e destek vermek bizim önceliğimiz olmaya devam edecek. Türkiye, Filistin davasını en çok savunan ülkedir. Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME MESAJI

İsrail'le ilişkilerin normalleşmesinde Filistin yönetimiyle eşgüdümü sürdürüyoruz. Filistin davasına desteğimiz İsrail'le ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır. Filistin'de tek taraflı adımlar barışı zedeliyor.

Yarın İsrail'i de ziyaret edeceğim. Filistin meselesini, ikili ve bölgesel konuları ele alacağız.

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SON DAKİKA HABERİ | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsrail ile normalleşme mesajı
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