Uzay yolculuğu için ilk adım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de 3 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, önemli mesajlar verdi:Sevgili gençler, uzay alanında iddiasını ortaya koyan bir Türkiye için yaklaşık bir yıl önce bu kürsüden Milli Uzay Programımızı açıkladım. Ülkemizin uzay alanındaki hak ve menfaatlerimizi korumak için belirlediğimiz iddialı ama ayakları yere basan 10 hedefi sizlerle paylaşmıştım. Bugün hedeflerimizden birine yönelik önemli bir duyurumuz var. Artık dünyada siyasi bağımsızlığın teknolojik bağımsızlıktan geçtiğini biliyoruz. Dünya düzeninin belirleyicisi konumundaki teknolojilerin her alanında proaktif bir Türkiye inşa ediyoruz. Uzay yarışında yer almak lüks değil bir mecburiyettir.Bu salondaki basın mensupları aracılığıyla, bakan arkadaşlarım aracılığıyla birçok insan uzaya gitme hayali kurmuştur. Evet artık o vakit geldi. Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşımızın uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. Başvuru için 'uzaya. gov.tr' adresini oluşturduk. Eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm vatandaşlar başvurabilir. Eğitimleri sonunda iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum.31 Mayıs'ta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz.Bu arada Türk uzay yolcusu için 45 yaşından küçükler, mühendislik, fen bilimleri/temel bilimler, fen bilimleri alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birini bitirmiş olanlarla çok iyi derecede İngilizce bilenler başvuru yapabilecek. Adayların 149.5-190.5 santimetre boya ve 43-110 kilo ağırlığa sahip olması gerekecek. Her iki göz de doğal olarak veya gözlük/ kontakt lensle düzeltme sonrası yüzde 100 görme keskinliğine sahip olacak. Başvurular "uzaya.gov.tr" adresi üzerinden 23 Haziran saat 20.23'e kadar alınacak. Seçilen iki aday Türkiye Uzay Ajansı veya TÜBİTAK bünyesinde 10 yıl istihdam edilecek.Bizim NATO'nun genişlemesi konusundaki yaklaşımımız bağnazlıktan ya da düşmanlıktan değil, terörle mücadelemizdeki ilkeli tutumumuzdan kaynaklanıyor. Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde Türkiye o zaman onlara destek vermişti. Ve ne oldu?Şu anda Yunanistan bizimle nasıl uyum içinde? FETÖ'nün Avrupa'ya gidiş güzergâhı şu an Yunanistan değil mi? Şu anda 10'a yakın üs var Yunanistan'da. Bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor? Şu anda Avrupa ülkelerine 400 milyar euro borcu olan bir Yunanistan var. Kendileriyle görüştük. Görüşmede aramıza üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin' diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı asla kabul etmiyorum. Bundan sonrasını Miçotakis düşünsün. Biz kendimize yeteriz.F-16'lar konusunda öyle zannediyorum ki Amerika, herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir.(NATO üyesi olmak isteyen) İsveç ve Finlandiya meselesinde her iki ülkeye de Türkiye karşıtı tutumun kabul edilemez olduğunu belirttik. Ben şimdi sesleniyorum: Sayın Andersson bak bana neler söyledin. Stockholm'ün caddelerinde teröristler bağırarak yürüyorlar.Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları atmaya başlıyoruz. TSK, istihbarat, emniyet hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe yapılacak MGK'da bu hususta kararlarımızı alacağız. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekât önceliğimizin başında yer almaktadır.