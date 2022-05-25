15 Temmuz’da kimin tankların arasından kaçtığını gördük

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanı'mız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır. Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp 'Belge bilgi açıklayacağım' dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir" dedi. Çelik, şunları kaydetti: "Kılıçdaroğlu, Sn. Cumhurbaşkanı'mızla ilgili 'kaçacak' ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür."Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sert tepki gösterdi. Altun, "Yaptıkları tek şey yalan terörüne alet olmak, yalan terörü içerisinde faaliyet göstermektedir. Dil uzatılan TÜRGEV ve Ensar gibi vakıflar bu ülkenin değeridir" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Kılıçdaroğlu'na, "Silik bir grup başkanvekiliyken kaset kumpası yoluyla CHP'yi ele geçirecek, FETÖ'nün sözcüsü olacak güce nasıl eriştin?" sorusunu yöneltti.TÜRGEV ve Ensar Vakfı da Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki gösterdi: "Amerikan makamları ile paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir havayla adeta servis edilmesini ve ülkemize dönük bir lekeleme kampanyasının piyonu olunmasını esefle kınıyoruz."