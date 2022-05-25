29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Murat Türkyılmaz tarafından okunan teklif kararında ise şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul'un fethedildiği 29 Mayıs 1453 tarihi, İstanbul ve dünya tarihinde çok önemli yer tutan ve sadece bir şehrin ve topraklanın fethi değil, Orta Çağ'ı kapatan Yeni Çağ'ı başlatan bir dönüm noktası olarak tarih sayfalarında yer almıştır. İstanbul'un fethi ile birlikte, her kültürden, her inançtan insan İstanbul'da barış, güven ve adalet içinde birlikte yaşayabilmiş, İstanbul bulunduğu coğrafyada ticaretin merkezi haline gelmiştir.

6 Ekim 1923 tarihi ise İstanbul'un ve ülkemizin tarihinde en önemli günlerden birisidir. 16 Mart 1920'de başlayıp tam 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgali, Kurtuluş Savaşı'mızın zaferle sonuçlanması ve bu zaferin Lozan Barış Antlaşmasıyla tescillenmesinin ardından 6 Ekim 1923'te son bulmuştur. 6 Ekim 1923'te şükrü Naili Paşa komutasında 3. Kolordu İstanbul'a girerek emperyalizmin işgalini resmen sona erdirmiştir.

Bu nedenle 6 Ekim tarihi sadece ülkemizin ve dünyanın gözbebeği İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun değil, aynı zamanda milli birliğimizin ve bağımsızlığımızın da sembolüdür. Her yıl 6 Ekim tarihi İstanbul'un Kurtuluş Günü, 29 Mayıs tarihi ise İstanbul'un Fethi olarak kutlanmaktadır. Gerek 29 Mayıs gerekse 6 Ekim gününün sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin de kurtuluş ve bağımsızlığının en önemli tarihi dönemeçlerinden birisi olduğu bilinciyle; bu özel günlerde vatandaşlarımızın ve toplumun her kesimin katılacağı coşkulu kutlamalara eşlik edebilmesi için 6 Ekim ve 29 Mayıs tarihlerinde İstanbul'daki toplu ulaşımın ücretsiz olmasını İBB Meclisine teklif ediyoruz."