Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine suçüstü baskın: 2 gözaltı

Aksaray'da, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik geniş çaplı çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Aksaray'ın merkeze bağlı Yenikent beldesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde imal ederek hem kullandıklarını hem de ticaretini yaptıklarını belirledi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Osman A. (32) ve Bahar T. (22) isimli 2 şahsı teknik ve fiziksel olarak takibe alan jandarma istihbarat ekipleri bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgularla birlikte operasyon için düğmeye bastı. Şahısların kullandığı otomobile yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de satışa hazırladıkları uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.