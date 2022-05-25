Haberler Gündem Haberleri Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine suçüstü baskın: 2 gözaltı
Giriş Tarihi: 25.5.2022 12:56

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine suçüstü baskın: 2 gözaltı

İHA
Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine suçüstü baskın: 2 gözaltı

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, otomobilde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 25 gram eroin ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Aksaray'da, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik geniş çaplı çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Aksaray'ın merkeze bağlı Yenikent beldesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde imal ederek hem kullandıklarını hem de ticaretini yaptıklarını belirledi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Osman A. (32) ve Bahar T. (22) isimli 2 şahsı teknik ve fiziksel olarak takibe alan jandarma istihbarat ekipleri bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgularla birlikte operasyon için düğmeye bastı. Şahısların kullandığı otomobile yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de satışa hazırladıkları uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 25 gram eroin ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Aksaray İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine suçüstü baskın: 2 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA