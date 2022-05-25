Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı zirvede

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Azerbaycan 26-29 Mayıs'ta Bakü'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, festivale Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile birlikte 28 Mayıs'ta katılacak. Türkiye'den birçok savunma sanayi firmasının ileri teknoloji ürünlerini sergileyeceği festivalde Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Solotürk ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin de gösteri yapması planlanıyor. Festivalde Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını kurtarmasında kritik rol üstlenen Bayraktar TB2 SİHA, Bayraktar Akıncı TİHA, yerli helikopterler ve zırhlı araçlar sergilenecek. 4 gün sürecek festivale 50 bin ziyaretçinin katılım göstermesi bekleniyor. Festivalde. Azerbaycan'dan katılımcı kuruluşlar ile yarışmalara katılan gençler de festival çerçevesinde ürün ve projelerinin tanıtımını yapacak. Festivalin gerçekleştirileceği 120 bin metrekare alanda 5 bin kişi yarışacak. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtardığı Karabağ Zaferi'nden sonra dillere pelesenk olan "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısının ünlü şarkıcı Azerin tarafından seslendirileceği festivalde Azerbaycanlı pilotlar hava gösterisi gerçekleştirecek. Teknolojinin nabzının atacağı festivalde ayrıca ünlü DJ, caz, pop ve klasik müzik sanatçıları sahne alacak.