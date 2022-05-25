Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na tepki! Bu fotoğrafı paylaşıp “Yalancı” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün grup toplantısında saat 22.00'da sosyal medyadan önemli açıklamalar yapacağını ilan etmişti. Kılıçdaroğlu, belirttiği saatte sosyal medyadan bir video yayınlayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yakın çevresinin ABD'ye kaçış planı olduğunu ileri sürerek tepki çeken açıklamalar da bulundu.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik büyük tepki göstererek,"Kılıçdaroğlu'nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sözcüsü olduğunu dile getirdi. Tepkilerin ise ardı arkası kesilmedi.

BAKAN SOYLU "YALANCI" DEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bugün sosyal medya hesabından fotoğraflı bir yanıt verdi. Farklı bir tepki ortaya koyan Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak bu fotoğrafın altına da "Yalancı" ifadesini ekledi.