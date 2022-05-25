Başkan Erdoğan’dan Afrika Birliği Örgütünün kuruluş yıl dönümü kutlama mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajında: "Afrika Birliği Örgütünün kuruluş yıl dönümünü ve 25 Mayıs Afrika Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Güçlü tarihî ve kültürel bağlara sahip olduğumuz tüm Afrikalı kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Afrika Birliği Örgütünün kuruluş yıl dönümünü ve 25 Mayıs Afrika Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2022
Güçlü tarihî ve kültürel bağlara sahip olduğumuz tüm Afrikalı kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.