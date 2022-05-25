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Giriş Tarihi: 25.5.2022 19:56 Son Güncelleme: 25.5.2022 20:17

Başkan Erdoğan'dan Afrika Birliği Örgütünün kuruluş yıl dönümü kutlama mesajı

Başkan Erdoğan’dan Afrika Birliği Örgütünün kuruluş yıl dönümü kutlama mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Afrika Birliği Örgütünün kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajında: "Afrika Birliği Örgütünün kuruluş yıl dönümünü ve 25 Mayıs Afrika Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Güçlü tarihî ve kültürel bağlara sahip olduğumuz tüm Afrikalı kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan Afrika Birliği Örgütünün kuruluş yıl dönümü kutlama mesajı
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