Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzay stratejisi Türkiye için önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki vizyon, strateji, hedef ve projelerinin, koordineli ve entegre olarak yürütülmesi amacıyla Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı tarafından 2022-2030 yıllarını kapsayan "Milli Uzay Programı Strateji Belgesi"nin hazırlandığını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan strateji belgesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Erdoğan, uzaya erişim ve uzayın kullanımında bağımsızlığın güvenceye alınması, uzay ekosisteminin güçlendirilmesi, uzayın toplum yararına kullanılması imkânlarının geliştirilmesi, küresel uzay pazarından giderek daha fazla pay alınması, uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını destekleyen uluslararası iş birliği imkânlarının geliştirilmesine dikkati çekti. Uzay stratejisinin verimli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesinin Türkiye için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Erdoğan, fırlatma, uzaktan algılama uyduları, uydu tabanlı konumlama ve zamanlama sistemleri, uzay bilimleri, keşif ve insanlı uzay misyonları, haberleşme uyduları ve uzay güvenliği alanlarında yoğunlaşan uzay çalışmalarının sadece uzay alanında değil etkilediği bütün sektörlere verimlilik ve istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkı sunduğuna işaret etti.