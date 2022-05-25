Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Somut adımlar atılmazsa ilerleme olamayacak!

Toplantıda teröristlerin iadesini gündeme getirdik.

Türkiye'ye karşı uygulanan savunma sanayi yaptırımlarının derhal kaldırılması gerektiğini ifade ettik. Batılı ülkelerin istihbarat raporlarında dahi PKYD/YPG'nin terör listesinde olduğu açık.

1999 senesinde NATO üyelik şartlarıyla ilgili ilkeler belirlenmişti. 1999'dan beri üye olan ülkeler bu pressiplere göre üye oldu. Bizim beklentimiz bu kuralların uygulanmasıdır. Türkiye'nin güvenlik endişelerinin olduğu bir ortamda bu üyeliklerin gerçekleşmesi mümkün değil.

Üzerinde uzlaşılan bir mutabakat yok. Bir sonraki toplantıya NATO dahil olacak mı?

Bu toplantıdan sonra bir müzakere metni çıkmadı. Yeni toplantının tarihi belli değil. Şimdi verdiğimiz mesajları aldılar. Kendi liderlerine ilettikten sonra bize geri dönüşlerine göre yol haritamızı çizeceğiz.