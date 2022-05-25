Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı açıkladı! "Eren Abluka-7" operasyonlarında teröre büyük darbe!
Giriş Tarihi: 25.5.2022 20:24 Son Güncelleme: 25.5.2022 20:31

İçişleri Bakanlığı açıkladı! "Eren Abluka-7" operasyonlarında teröre büyük darbe!

AA
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Eren Abluka-7 operasyonlarında teröre büyük darbe!

İçişleri Bakanlığı, devam eden "Eren Abluka-7" operasyonları kapsamında, çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde bugün icra edilen operasyonda toprağa gömülü olarak 1 terörist cesedi bulunduğu belirtildi.

Operasyonda, 1500 kilogram amonyum nitrat, 6 EYP düzeneği, 2 AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, havan mühimmatı, 2 el bombası, 2 TS 50 mayın, 6 RPG-7B harp başlığı ve sevk fişeği, 1 Dragunov kanas keskin nişancı tüfeği dipçiği ve dürbünü ile 5 şarjörü, 10 AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 3 bin 200 çeşitli çaplarda fişek, 1 akü, 1 güneş paneli, 2000 metre elektrik kablosu, 20 pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirilerek, imha edildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! "Eren Abluka-7" operasyonlarında teröre büyük darbe! | Video

Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı şekilde devam edildiği ifade edildi.

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İçişleri Bakanlığı açıkladı! "Eren Abluka-7" operasyonlarında teröre büyük darbe!
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