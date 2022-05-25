İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Kılıçdaroğlu’na: Sömürgecilerin ve onların yerli iş birlikçilerinin gücü Erdoğan’a yetmez

"MAALESEF BİR ÖRNEĞİNİ DE DÜN GÖRDÜK"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiği açıklaması şöyle:

Türkiye, ne yazık ki dünya üzerinde yalan ve dezenformasyona en fazla maruz kalan ülkedir. Türkiye, bütün alanlarda kendi hesabıyla hareket eden bir ülkedir. Bunu engellemek adına, son 20 yılda birçok kötüce haince girişimde bulunuldu. Bütün bunlara elbette yalan kampanyaları eşlik etti. Maalesef bunun bir örneğine de dün akşam şahitlik ettik. Cumhurbaşkanımıza yönelik yalanlarla karşı karşıya kaldık. Dün gerekli cevaplar verildi.