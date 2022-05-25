İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Kılıçdaroğlu’na: Sömürgecilerin ve onların yerli iş birlikçilerinin gücü Erdoğan’a yetmez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Altun, "Türkiye, ne yazık ki dünya üzerinde yalan ve dezenformasyona en fazla maruz kalan ülkedir. Maalesef bunun bir örneğine de dün akşam şahitlik ettik. Cumhurbaşkanımıza yönelik yalanlarla karşı karşıya kaldık." dedi.
"MAALESEF BİR ÖRNEĞİNİ DE DÜN GÖRDÜK"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiği açıklaması şöyle:
Türkiye, ne yazık ki dünya üzerinde yalan ve dezenformasyona en fazla maruz kalan ülkedir. Türkiye, bütün alanlarda kendi hesabıyla hareket eden bir ülkedir. Bunu engellemek adına, son 20 yılda birçok kötüce haince girişimde bulunuldu. Bütün bunlara elbette yalan kampanyaları eşlik etti. Maalesef bunun bir örneğine de dün akşam şahitlik ettik. Cumhurbaşkanımıza yönelik yalanlarla karşı karşıya kaldık. Dün gerekli cevaplar verildi.
"SÖMÜRGECİLER VE YERLİ İŞ BİRLİKÇİLERİNİN GÜCÜ ERDOĞAN'A YETMEZ"
Şunu açık ve net bir şekilde vurgulamak istiyorum; sömürgecilerin ve onların yerli iş birlikçilerinin gücü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yetmez. Cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi bugün de yarın da bu ülke için aşkla çalışmaya devam edecektir."