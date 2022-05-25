İstanbul Emniyeti'nde "Ara" atama! Dört emniyet müdürünün yeri değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından rütbe terfilerin açıklanmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde "Ara" atama yapıldı. Dört emniyet müdürünün yerleri değiştirildi. Güngören İlçe Emniyet Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü İhsan Süngü; Birim Amiri Emrinde Araştırma-İnceleme-Denetleme kadrosunda görevlendirildi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı 3. Sınıf Emniyet Müdürü Rahmi Odabaşı; Güngören İlçe Emniyet Müdürü oldu. Terfi alarak 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükselen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Muhammet Ahmet Katipoğlu; Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü oldu. Son terfilerde 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden Baltalimanı Şube Müdürü Gülpınar Adir ise Birim Amiri Emrinde Araştırma-İnceleme-Denetleme Birimi'nde görevlendirildi.