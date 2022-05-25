İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde kutlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacağı kutlamaların Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 29 Mayıs Pazar günü saat:16.00'da başlayacağı öğrenildi. Kutlamalara vatandaşların yoğun ilgi göstereceği ifade ediliyor. Kutlamaların, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koordine edileceği öğrenildi.

"FETHİN COŞKUSU 85 MİLYONUN BAHÇESİNDE KÖK SALIYOR"

AK Parti İstanbul ilçe teşkilatlarının sosyal paylaşım sitelerinde paylaştığı duyuruda; "Fethin coşkusu 85 milyonun bahçesinde kök salıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul Fethi'nin 569. yılını Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde hep birlikte kutluyoruz. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidanlarıyla buluşuyor" denildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbulluları kutlamalara davet etti ve "İstanbul kutlu bir müjde, ferah bir duadır.

Geçmiş asırlardan gelecek yüzyıllara, aynı ideal ve aynı inançla! Coşkuyla 29 Mayıs'a" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da; "Haydi İstanbul… Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'un Fethi'nin 569. yılını hep birlikte büyük bir coşkuyla kutluyoruz" dedi.

ERDOĞAN: "29 MAYIS KUTLAMASINI BU SENE ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle bir araya gelmiş ve bir gencin, "Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi inşasının başladığını haberlerden öğrendik. Havalimanı yerine millet bahçesi yapılması sizce herkesi mutlu edecek mi?" sorusu üzerine, "Ben şimdiden size müjdeyi vereyim. İnşallah çok çok mutlu edecek" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, bütün o bölgenin Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacağını belirterek şunları söylemişti:

"Aileler, orada hafta sonlarını, hafta içini geçirecek. Oyun parklarıyla kültürel merkezlerle orası çok ciddi bir güç devşirecek. O bölge, millet bahçesi noktasında, Başakşehir, tüm oralara kadar fakir. Bu millet bahçesiyle ağacıyla yeşiliyle orası çok çok güzel bir yer olacak. Tabii bir taraftan da yanında şehir hastanesi var. Şehir hastanesiyle onlar iç içe olacak. Düşünün bir tarafta 1006 odalı bir şehir hastanesi, yanında millet bahçesi. Oranın güzelliği neyle izah edilebilir? Bütün yeşiliyle oyun parklarıyla vesaire burada gayet güzel bir proje hayata geçecek. Şimdiden ben oranın bitmiş halini adeta görüyorum. Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak ama pistlerin dışındaki şu andaki mevcut yeşil alanları çok daha farklı bir yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz. Şu anda proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız."