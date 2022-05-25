Mersin’de PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişilerin e-devlet şifrelerini ele geçirerek, CİMER üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü, sahiplenici, yüceltici yazılar yazan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden, ayrıca başkalarının adına iletişim bilgilerini kullanarak whatsapp programı üzerinden 'yaşasın PKK' isimli grup kurarak, numaralar eklemek suretiyle grup içerisinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen F.A. ve U.S.'ya yakalamak için operasyon düzenledi.