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Giriş Tarihi: 25.5.2022 12:39 Son Güncelleme: 25.5.2022 12:40

Meral Akşener'den ayarsız çıkış! Başkan Erdoğan'a çirkin benzetme

Meral Akşener’den ayarsız çıkış! Başkan Erdoğan’a çirkin benzetme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Sultan Abdülhamid Han hakkındaki tepki çeken sözlerini tekrarladı. Akşener, sözlerinin devamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında çirkin bir benzetme yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, Sultan Abdulhamid Han hakkındaki tepki çeken ifadelerini tekrarladı.

Geçtiğimiz haftalarda 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'ya sahip çıkan Akşener konuşmasını, 1908'de Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı isyan edenlerin öne çıkan sloganıyla bitirmişti. Akşener'in, sözleri büyük tepki toplamıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÇİRKİN BENZETME

Abdulhamid Han hakkındaki sözleri tepki çekmeye devam eden Akşener, bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı, çirkin bir benzetme yaptı. Bakan Erdoğan'a "Tazmanya canavarı" benzetmesi yapan Akşener, "Haddi kim bilecekmiş, hududu kim görecekmiş hep birlikte şahit olacağız." dedi.

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Tazmanya canavarı edasıyla attığı adımları gülerek izliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki çok az kaldı. Haddi kim bilecekmiş, hududu kim görecekmiş hep birlikte şahit olacağız. Sayın Erdoğan'ı şimdiden uyarıyorum: Bu saatten sonra milletim beni affetsinler tutmaz. Benden söylemesi: Yenilgiyi şimdiden sindirmeye başlasan iyi edersin.

İstibdada dur demeye devam edeceğiz. Yeter, söz milletindir diyeceğiz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyeceğiz. Adalet diyeceğiz."

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Meral Akşener'den ayarsız çıkış! Başkan Erdoğan'a çirkin benzetme
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