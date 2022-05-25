Giriş Tarihi: 25.5.2022 19:12Son Güncelleme: 25.5.2022 20:21
Son dakika: İsrail'e büyükelçi atanacak mı? Bakan Çavuşoğlu açıkladı
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 15 yıl aradan sonra İsrail'e gerçekleştirilen resmi ziyaretin ardından büyükelçi atamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "İsrail ile karşılıklı büyükelçi ataması konusunu Lapid'in Türkiye ziyaretinde değerlendirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberleri... Türkiye'den İsrail'e 15 yılın ardından dışişleri bakanı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşti.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le görüşen Bakan Çavuşoğlu düzenlenen ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi.
Çavuşoğlu, mevkidaşı Yair Lapid ile bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduğunu belirterek, "İki devletli bir çözümün kalıcı barış için tek yol olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİ ATAMASI
Bakan Çavuşoğlu İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le görüşmesinin ardından karşılıklı büyükelçi atamasına ilişkin, "İsrail ile karşılıklı büyükelçi ataması konusunu Lapid'in Türkiye ziyaretinde değerlendirme kararı aldık" dedi.
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Son dakika: İsrail'e büyükelçi atanacak mı? Bakan Çavuşoğlu açıkladı