Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama
Giriş Tarihi: 25.5.2022 15:02 Son Güncelleme: 25.5.2022 15:44

Son dakika: Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

Son dakika: Türkiye’de maymun çiçeği vakası görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan flaş açıklama

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü ile ilgili açıklamada bulundu. Türkiye'de maymun çiçeği vakasının görülmedğini belirten Bakan Koca, vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini ifade etti.

Son dakika haberleri: Maymun çiçeği virüsü Avrupa ve Amerika'da hızla yayılmaya devam ederken, dünya yeni bir koronavirüs salgını ile karşılaşmamak için adeta teyakkuza geçti.

Avrupa'da kırmızı alarm verilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da maymun çiçeği virüsü ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI GÖRÜLDÜ MÜ?

Bakan Koca, son dönemde dünyada görülen maymun çiçeği virüsüyle ilgili bilgi verdi. Türkiye'de maymun çiçeği vakasının görülmediğini belirten Bakan Koca, "Olduğunda açıklarız" dedi.

"HASTALIĞIN BİR PANDEMİ SEBEBİ OLACAĞINA İNANMIYORUM"

Vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini ifade eden Koca, "Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 olduğunu biliyoruz. Hastalığın bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum" şeklinde konuştu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Hastalığın kuluçka süresi de denilen enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan süre genellikle 6-13 gün olarak belirlendi. Ancak 5-21 gün olarak da değişebiliyor.

Hastalığın belirtileri iki döneme ayrılabilir:

- Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir.

- Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar. Döküntü, gövdeden ziyade yüz ve ekstremitelerde daha konsantre olma eğilimindedir. Döküntüler genelde yüzde başlayıp (vakaların %95'inde) ve avuç içlerini ve ayak tabanlarını (vakaların %75'inde) etkiler. Ayrıca oral mukozalar (vakaların %70'inde), genital bölge (%30) ve konjonktiva ile birlikte kornea da (%20) etkilenir. Döküntü, ardışık olarak maküllerden (düz tabanlı lezyonlar) papüllere (hafifçe kabarık sert lezyonlar), veziküllere (berrak sıvı ile dolu lezyonlar), püstüllere (sarımsı sıvı ile dolu lezyonlar) ve kuruyup dökülen kabuklara doğru değişiklik gösterir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Virüs insanlarda çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan bulaşıyor. Ancak salgını doğuran nokta insandan insana da bulaşıyor olması.

Bu noktada tüketilen etin pişme derecesine ve hayvan kesim merkezlerine dikkat etmekte fayda var. Virüs özellikle çocuklarda şiddetli seyrediyor.

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Son dakika: Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama
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