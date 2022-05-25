Son dakika | Gözler Suriye’de: Türkiye ’meşru hedef’ bildirdi

Türkiye, buna karşılık terörden arındırılması gereken 30 kilometrelik hatta her terörist unsurun meşru hedef olduğunu bildirdi.

ÇEKİLMEDİLER!

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında 17 Ekim 2019 günü Türkiye ile ABD arasında Ankara'da imzalanan 13 maddelik mutabakat muhtırasının gerekleri yerine getirilmedi.

Mutabakata göre 5 gün içinde bölgeden çekilmesi gereken terörist PKK/YPG unsurları bölgeden çekilmedi.

Türkiye'nin harekât bölgelerine yönelik roket saldırıları ve terörist sızmalar Ekim 2019'dan bu yana devam etti.