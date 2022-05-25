Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: MSB'den Pençe Kilit Harekatı açıklaması: Teröristler etkisiz...
Giriş Tarihi: 25.5.2022 16:52

SON DAKİKA: MSB'den Pençe Kilit Harekatı açıklaması: Teröristler etkisiz...

SON DAKİKA: MSB’den Pençe Kilit Harekatı açıklaması: Teröristler etkisiz...

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı'nda 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı kapsamında tespit edilen 3 teröristin atış destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz "çelikten pençeleri" ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" denildi.

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SON DAKİKA: MSB'den Pençe Kilit Harekatı açıklaması: Teröristler etkisiz...
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