SON DAKİKA: MSB’den Pençe Kilit Harekatı açıklaması: Teröristler etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı kapsamında tespit edilen 3 teröristin atış destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz "çelikten pençeleri" ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" denildi.