Son yolculuğuna onbinler uğurladı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Meluni Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan ve 3 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Antalya'da ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Kent Mezarlığı'nda bulunan Antalya Garnizon Şehitliği'ne defnedildi Hava yolu ile kente getirilen şehidin naşı önce ailesinin Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Buradaki helalliğin ardından Akdeniz Üniversitesi Camisi'ne getirildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Burada kılınan ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Burada yapılan törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tüm General Emre Toyac şehidin ailesi ve onbinlerce kişi katıldı. Şehit babası Mesut Güler törenin en önünde askeri erkan desteği ile yürüdü. Anne Berrin ve Merve Güler'in metanetli duruşu dikkat çekti.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in 1 Mayıs tarihinde bir arkadaşı ile yazışmasında şehit olacağı içine doğduğu görüldü. Arkadaşına hitaben şehit teğmenin, "Birazdan ölürüz belki. Sen her yazdığımı veda say" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Bu paylaşım sosyal medyada onbilerce kez paylaşıldı.