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Giriş Tarihi: 25.5.2022 22:58

Tunceli’de toprağa gömülü terörist cesedi bulundu

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de toprağa gömülü terörist cesedi bulundu

Tunceli’de, Eren Abluka operasyonu kapsamında yapılan arazi arama faaliyetlerinde, toprağa gömülü vaziyette bir teröristin cesedi bulundu.

Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde, 25 Mayıs 2022 tarihinde çalışmalar yapıldı. Komandolar, toprağa gömülü olarak 1 terörist cesedi buldu.


Aynı bölgede:
1500 kg amonyum nitrat,
6 adet el yapımı patlayıcı düzeneği,
2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği,
1 adet havan mühimmatı,
2 adet el bombası,
2 adet TS 50 mayın,
6 adet RPG-7B harp başlığı ve sevk fişeği,
5 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü,
1 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği dipçiği ve dürbünü,
10 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü,
3200 adet çeşitli çaplarda fişek,
1 adet akü,
1 adet güneş paneli,
2000 metre elektrik kablosu,
20 adet pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Tunceli’de toprağa gömülü terörist cesedi bulundu
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