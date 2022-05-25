Tunceli’de toprağa gömülü terörist cesedi bulundu

Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde, 25 Mayıs 2022 tarihinde çalışmalar yapıldı. Komandolar, toprağa gömülü olarak 1 terörist cesedi buldu.





Aynı bölgede:

1500 kg amonyum nitrat,

6 adet el yapımı patlayıcı düzeneği,

2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği,

1 adet havan mühimmatı,

2 adet el bombası,

2 adet TS 50 mayın,

6 adet RPG-7B harp başlığı ve sevk fişeği,

5 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü,

1 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği dipçiği ve dürbünü,

10 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü,

3200 adet çeşitli çaplarda fişek,

1 adet akü,

1 adet güneş paneli,

2000 metre elektrik kablosu,

20 adet pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.