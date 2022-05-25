‘Türkiye hiçbir mağdura, mazluma sırtını dönmez’

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda Kurul üyeleri, Türkiye'nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara dair konuları ele almışlardır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yaptığı toplantıda, Kurul üyeleri, göç yönetimi konusunda fikir teatisinde bulunmuşlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de sınırlarına dayanan ve bir şekilde topraklarına sığınan hiçbir mazluma, mağdura sırtını dönmediğini ifade etmiştir. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere geri dönenlerin sayısının 500 bini geçtiğine dikkati çeken Sayın Cumhurbaşkanımız, bu bölgelerde uluslararası finansmanla inşa edilecek yeni yerleşim yerleriyle çok daha fazla sayıda Suriyelinin evlerine dönüşünü temin edeceklerini söylemiştir. Medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz ve değerlerimizde yeri olmayan yabancı düşmanlığına milletimizin ve devletimizin asla izin veremeyeceğini ifade etmiştir."