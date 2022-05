Acıklı sonunuzu hazırladık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda "Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakın. Milletimiz, devletin ve güvenlik güçlerinin sonuna kadar yanındadır. Kenetlenmiş milli varlığımız her zorluğu aşacak, her saldırıyı bertaraf edecek, her oyunu da bozacaktır. Teröristlerin döktükleri şehit kanlarının hesabı mahşere bırakılmayacak. Türkiye'ye ve Türk milletine silah çekenlerin acıklı sonlarını hazırladık. Terörün kökü kazınacak, teröristler hainHAZIRLADIK emellerinden dolayı pişman edilecek. Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şahdamarı kesilmedikçe durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir. Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir" ifadeleri yer aldı.