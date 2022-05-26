AK Parti’li Kurtulmuş Diyarbakır’da gençlerle buluştu

Mezopotamya'nın en önemli kapısının Diyarbakır olduğunu ifade eden Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Burası tarih boyunca insanlar arasında hem kültürel değişimin çok yoğun olduğu hem de bir şekilde burayı ele geçirmek için mücadelelerin verildiği, harplerin olduğu, insanlık tarihinin temel geçiş noktalarının yaşandığı önemli bir yer olduğu için bereketli hilal olarak adlandırılıyor. Ayrıca Dicle ve Fırat'ın arasında uzanan Mezopotamya ise belki Cenab-ı Allah'ın bereket kavramının ne olduğunu insanlara öğretmek için yarattığı özel bir bölge. Bu bölgede asırlardır İslam medeniyetinin ışığında hep birlikte yaşamış olan farklı dinlerden, farklı kültürlerden, farklı farklı geleneklerden olan insanlar tarih boyunca bu coğrafyayı bir esenlik adası olarak gördüler. Kimsenin dinine, kültürüne, adet ve göreneklerine müdahale edilmedi. Dolayısıyla ister Müslümanlar olsun ister gayrimüslim olsun, hangi mezhebe sahip olurlarsa olsun bu coğrafyada olan insanların tamamı hazreti insan olarak görüldü."

"İNSANLARIN ARASINA FİTNELER SOKULMAYA ÇALIŞILDI"

Zaman zaman bu tarihi süreç içerisinde bu coğrafyayı ele geçirmek isteyenlerin olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Burayı talan etmek, burada kendi emperyalist hedeflerini en yüksek noktaya çıkarmak için mücadele eden, bölge dışından gelen aktörlerin, bu bölgeye yapmış oldukları en büyük kötülük etnik fitne, mezhep, meşrep fitnesi ya da din farklılıkları üzerinden halkları birbirine düşürmek oldu. Tarih bunun sayısız örnekleriyle doludur. Ne yazık ki Osmanlı cihan devletinin tarih sahnesinden silinmesi, Balkan harpleri arasından çok hızlı bir şekilde gelişen o çöküş sürecinden sonra bu coğrafya asırlardır yan yana barış içinde yaşayan insanların arasına fitneler sokulmaya çalışıldı." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, bu bölgede birilerinin sınırlarla yapay bir şekilde insanları birbirinden ayırt ettiğini ancak sınırları ile ayrılan insanların gönülden ve zihinden ayrılmadıklarını dile getirdi.