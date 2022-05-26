AK Partili Mustafa Canbey: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için ucuz numaralar tabana mesaj veriyor

AK Parti'li Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki iddialarına tepki gösterdi.

Ana muhalefetin yalan ve dezenformasyonu bilinçli bir politika haline getirdiğini söyleyen Canbey, demokrasilerde ana muhalefet partilerinden, varsa yanlış bunu düzeltmeleri ve çözüm önerileriyle alternatif iktidar olmaya çabalamalarının beklendiğine işaret etti. Canbey, "Ülkemizdeki ana muhalefet o kadar aciz bir durumdaki, sığındıkları tek politika olan yalan siyaseti artık Türk siyasetini kirletmeye başlamıştır. Kılıçdaroğlu'nun devlet bürokrasimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik tehdit ve hakaretleri maalesef Türk siyasetinin seviyesini düşürmüştür. Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmek, milli iradeyi tehdit etmekle aynı anlama gelir" diye konuştu.

AK Parti'li Canbey, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarıyla ne kadar büyük bir siyasi açmaza girdiğini ortaya koyduğunu belirterek, "6'lı masadaki adaylık krizi sonrasında, partisi içindeki krizleri de çözemeyen Kılıçdaroğlu, arzuladığı cumhurbaşkanı adaylığını öne çıkarabilmek için bu gibi ucuz numaralarla parti tabanına ve kamuoyuna mesaj vermeye çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.