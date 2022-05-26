Antalya’da korkunç kaza: Öğretmen anne ve 7 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Antalya'da meydana gelen korkunç kazada otomobil sürücüsü öğretmen Derya Akgül (37) ile 7 yaşındaki Defne Akgül feci şekilde can verdi. 4 Yaşındaki oğlu Ilfaz Akgül ise vatandaşlar tarafından hurdaya döne araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Alanya-Antalya Karayolu Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Derya Akgül idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı, ardından da yol kenarındaki su tahliye kanalına uçtu.



YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ardınadn yardıma koştu.. Korkunç kazanın ardından sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından araçtaki öğretmen anne Derya Akgül ile 7 yaşındaki kızı Defne Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatta kalmayı başaran 4 yaşındaki küçük kardeş Ilgaz Akgül ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

MORGKA KALDIRILDI



Korkunç kazanın ardından savcılık incelemesinin ardından anne kızın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Derya Akgül'ün eşinin askeri personel olduğu, kendisinin ise Kurşunlu Mahallesi'nde bir okulda öğretmen olduğu ve görevden evine döndüğü sırada kazanın meydana geldiği kaldedildi.



ABLASINI CESEDİNİN ÜSTÜNDE OLMASINI İSTEMEDİM

Kazada 4 yaşındaki Ilfaz Akgün'ü kurtaran vatandaş, "Ciddi bir gürültü ve kaza sesine geldik. Kapı açıktı kadın dışarı fırlamıştı. Gözleri açıktı. Arka tarafta 2 tane çocuk vardı. 1 kız, 1 erkek. Erkek çocuk 4 yaşında olduğunu söylüyor bilinci açıktı. Kız çocuğu arabaya sıkışmıştı. Çocuk çok korkmuştu ağlıyordu. Erkek çocuğu çıkarttık çünkü ablasının cesedinin üzerinde oturmasını istemedim" dedi.

Kazayı öğrene Derya Akgün'ün meslektaşları ve yakınları sinir krizi geçirdi