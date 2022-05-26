Bakan Yanık: Yeni bir Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen Roman Hakları Zirvesi'ne katıldı. Roman vatandaşların sosyal yaşama katılımını arttırmak ve hayat standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını söyleyen Bakan Yanık, yeni bir Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırladıklarını duyurdu. Ankara'da özel bir otelde düzenlenen zirveye Bakan Yanık'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'da katıldı.



"Yeni bir Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, sosyal hizmetleri organize ederken toplumsal dengeyi sağlamaya odaklı bir yöntem belirledikleri söyleyen Bakan Yanık, "Romanlara yönelik hizmetlerimizi, en üst düzeyden bir eylem planı ile şekillendiriyoruz. 2016-2021 yıllarını kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planlarıyla pek çok çalışma yürütüyoruz. Şimdi ise yeni bir Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlıyoruz. Bu yeni planda eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal hizmet-sosyal yardım olmak üzere 5 farklı alanda, Roman vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve hayat standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz. Özellikle tam ve eşit sosyal katılım konusunda, toplumsal farkındalığın güçlenmesiyle önyargı ve ihtimal dışlama eğiliminin önüne geçileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Roman vatandaşlarımızın sosyal gelişim ve toplumsal entegrasyonlarının seyrini gözlemlemek için de yeni bir projeye daha başladık"

Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı kalmayacağını söyleyen Yanık, "Eylem planlarımızla birlikte Roman vatandaşlarımızın sosyal gelişim ve toplumsal entegrasyonlarının seyrini gözlemlemek için de yeni bir projeye daha başladık. Kısa adı ROMSİD olan 'Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması' projesiyle, Roman vatandaşlarımız hakkında ülke genelinde yapılan çalışmaları raporluyoruz. Ulaştığımız sonuçlar bağlamında sosyal politikalarımızın kapsayıcı ve kuşatıcı niteliğini artırmayı hedefliyoruz. Öte yandan yerel düzeydeki gelişmeleri ve ihtiyaçları da yakından takip ediyoruz. Bu sebeple 2020-2021 yılları içinde Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı illerimizde, il müdürlüklerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve akademisyenlerimizin katılımıyla Roman Çalıştayları organize ettik. Bu toplantılardan elde ettiğimiz veri ve taleplerle yeni eylem planlarımızı şekillendiriyoruz" diye konuştu.

Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerinde Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) kurulduğunu söyleyen Yanık, bu merkezlerin Roman vatandaşların psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerini, dolayısıyla aslında toplumsal entegrasyonlarını sağlamaya yönelik faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.