CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Danışmanı Ünal Çeviköz, Finlandiya medyasına röportaj verdi. Çeviköz, teröristlere sahip çıkan, Finlandiya'nın NATO üyeliklerine sıcak baktıklarını, Türkiye'nin 'hayır' diyerek yanlış bir politika izlediğini söyledi. Çeviköz, "Bazı PKK'lılar Finlandiya'ya kaçmış olabilir. Kim olduklarını bilmiyorum. Ama her ne ise, bu Türkiye'nin doğrudan Finlandiya ile ilgilenmesi gereken ikili bir sorun. Bu konuyu Finlandiya'nın NATO üyeliğine engel olarak gündeme getirmek, Erdoğan için dış politikada açık bir taktik hata." dedi.
ÇEVİKÖZ, TÜRKİYE'Yİ FİNLANDİYA'YA ŞİKAYET ETTİ
CHP'li Çeviköz, Helsingin Sanomat gazetesine verdiği demeçte, Finlandiya'da bazı teröristlerin barınıyor olmasının iki ülkenin sorunu olduğunu, NATO konusunda Finlandiya'ya destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Çeviköz, Türkiye'nin tutumunu 'taktik hata' olarak yorumladı.
"ERDOĞAN'IN YAPTIĞI AÇIK BİR TAKTİK HATA"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerinin eylemlerine müsaade eden, teröristlerin iadesini reddeden İsveç ve Finlandiya'ya sert tepki göstermiş, "Kusura bakmasınlar, NATO üyeliklerine evet demeyeceğiz.' demişti. Erdoğan'ın restini değerlendiren Çeviköz, "Bu konuyu Finlandiya'nın NATO üyeliğine engel olarak gündeme getirmek, Erdoğan için dış politikada açık bir taktik hata. NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı." dedi.
"FİNLANDİYA NATO'YA GİRECEKTİR"
Çeviköz, terör örgütlerinin sığındığı liman olan Finlandiya'nın NATO'ya gireceğini belirtti, "Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olunacak." diye konuştu.
"İSVEÇ VE FİNLANDİYA BOYUN EĞERSE HAYAL KIRIKLIĞI OLUR"
HDP'li Hişyar Özsoy ise Finlandiya'nın insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne önem veren, tarafsız bir ülke olduğunu belirterek, "Finli ve İsveçli politikacıların ve hükümetlerin nasıl bu kadar savunmacı bir duruş sergilediklerine gerçekten şaşırdık. Finlandiya'nın neden Türk liderliğini memnun etmek ve taviz vermek için yola çıktığını anlamak bizim için zor. Gülünç görünüyor" dedi.
Özsoy, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
"Finlandiya ve İsveç hükümetlerinin bu aşırı taleplere boyun eğmesi bizim için büyük bir hayal kırıklığı olur."