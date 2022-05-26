CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan skandal çıkış! Gaziantep’teki canlı bomba paniğinden hükümeti sorumlu tuttu

"FİKİR OLARAK HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Ne olduğunu bilmiyoruz ama öyle bir algı yapıldı ki Gaziantep'te sanki şehir bombalanacak yani... Yani bir hazırlık gibi." ifadesini kullanan Tanrıkulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi hazırlamaya çalıştılar Gaziantep'te. Bir bombalama eylemi, işte protokol kapısının önünde falan diye. Henüz tam manasıyla bilmiyoruz. Adamın üzerinde bir şey yokmuş, neymiş tam anlamıyla bilmiyoruz ama fikir olarak hazırlamaya başladılar."

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