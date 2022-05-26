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Giriş Tarihi: 26.5.2022 23:53

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal çıkış! Gaziantep'teki canlı bomba paniğinden hükümeti sorumlu tuttu

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan skandal çıkış! Gaziantep’teki canlı bomba paniğinden hükümeti sorumlu tuttu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde kablolar sarılı olan ve kendisini patlatacağını belirten şahsın etkisiz hale getirilmesi ile ilgili konuşan Tanrıkulu olaydan hükümeti sorumlu tuttu. Bunun sokakları karıştırmak istenildiği için yapıldığını ve olayın bir prova olduğunu öne süren Tanrıkulu: le getirilmesiyle ilgili konuştu. Olaydan hükümeti sorumlu tutan Tanrıkulu, sokakların karıştırılmak istendiğini ve bunun bir prova olduğunu öne sürerek, "Adamın üzerinde bir şey yokmuş, neymiş tam anlamıyla bilmiyoruz ama fikir olarak hazırlamaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Bugun akşam saatlerinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen Ümit Koçyiğit, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.

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Konuyla ilgili katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, olayın sorumlusunun hükümet olduğunu iddia etti.

"BUGÜN PROVA YAPILDI"
"Yapmaz dediğimiz her şeyi yaptı son 4-5 yılda. Eğer seçime gidiliyorsa okuduğumuz tablo şu; kazanacağı seçime girer. Bunun için de sokağı karıştırmak ister, faili meçhul cinayetler yapmak ister, başka büyük çatışmalar yapmak ister. " diyen Tanrıkulu, bugün bunun provasının yapıldığını öne sürdü.

"FİKİR OLARAK HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"
"Ne olduğunu bilmiyoruz ama öyle bir algı yapıldı ki Gaziantep'te sanki şehir bombalanacak yani... Yani bir hazırlık gibi." ifadesini kullanan Tanrıkulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi hazırlamaya çalıştılar Gaziantep'te. Bir bombalama eylemi, işte protokol kapısının önünde falan diye. Henüz tam manasıyla bilmiyoruz. Adamın üzerinde bir şey yokmuş, neymiş tam anlamıyla bilmiyoruz ama fikir olarak hazırlamaya başladılar."

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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal çıkış! Gaziantep'teki canlı bomba paniğinden hükümeti sorumlu tuttu
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