CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan skandal çıkış! Gaziantep’teki canlı bomba paniğinden hükümeti sorumlu tuttu

Bugun akşam saatlerinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen Ümit Koçyiğit, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.
Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vurularak yaralandı.
Gaziantep'te 1 kişi polisler tarafından etkisiz hale getirildi
Konuyla ilgili katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, olayın sorumlusunun hükümet olduğunu iddia etti.
"BUGÜN PROVA YAPILDI"
"Yapmaz dediğimiz her şeyi yaptı son 4-5 yılda. Eğer seçime gidiliyorsa okuduğumuz tablo şu; kazanacağı seçime girer. Bunun için de sokağı karıştırmak ister, faili meçhul cinayetler yapmak ister, başka büyük çatışmalar yapmak ister. " diyen Tanrıkulu, bugün bunun provasının yapıldığını öne sürdü.
"FİKİR OLARAK HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"
"Ne olduğunu bilmiyoruz ama öyle bir algı yapıldı ki Gaziantep'te sanki şehir bombalanacak yani... Yani bir hazırlık gibi." ifadesini kullanan Tanrıkulu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizi hazırlamaya çalıştılar Gaziantep'te. Bir bombalama eylemi, işte protokol kapısının önünde falan diye. Henüz tam manasıyla bilmiyoruz. Adamın üzerinde bir şey yokmuş, neymiş tam anlamıyla bilmiyoruz ama fikir olarak hazırlamaya başladılar."Son dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar! 1 kişi etkisiz hale getirildi... Vali Gül'den ilk açıklama