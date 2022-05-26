Elektronik kelepçe ile 1200 vaka takip edildi

ŞİDDET GÖRMEYEN KADINLAR DA KULLANIYOR

Dünyada kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında örnek uygulama olarak gösterilen ve ödüle layık olan KADES uygulaması 3 milyon 700 bin kadın tarafından indirildi. Uygulamanın sadece kadınlar tarafından indirildiğini kadınlara özel bir uygulama olduğunu ifade eden İnce, "KADES uygulamasını sadece şiddet görmüş kadınlar indirmiyor. Şiddet görmeyen sokakta ya da yakınında bir kadının şiddete maruz kaldığı anda bu uygulamayı kullanan kadınlar kadınların hayatlarını kurtarıyorlar. Her kadının KADES uygulamasını indirmesini istiyoruz. Bu yıl ki hedefimiz 5 milyon kadının bu uygulamayı indirmesi ve ilerleyen dönemlerde bu sayıyı artırmayı amaçlıyoruz" dedi. KADES uygulamasının birçok ülke tarafından izlendiğini ve bu uygulamayı kendilerinin de kullanmak istedikleri öğrenildi.