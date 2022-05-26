Evlat nöbetine 292’nci katılım

Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 2015'te 20 yaşındayken PKK tarafından dağa kaçırılan oğulları Mehmet için Mardin'den gelen Gülperi ve Esat Akdaş çifti ile 292'ye yükseldi. Çift, evlat nöbetindeki aileler tarafından karşılandı. Esat Akdaş, oğluyla en son 2019 yılında bir kere görüştüğünü belirterek, "Oğlum gelmeye çalışıyor ama gelemiyor. Örgüt bırakmıyor. Bundan sonra HDP'liler kendi oğullarını göndersinler. Bizim çocukları bıraksınlar. Oğlum, örgütten kaç ve devlete teslim ol. Yerimiz Türk devletinin yanıdır. 2019'da oğlum aradı kaçtığını söyledi. Örgüt onu yakaladı. 'Baba beni kurtarın' dedi. Biz kurtarmaya çalıştık ama kurtaramadık. Nereye götürmüşler bilmiyoruz" dedi.