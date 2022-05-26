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Giriş Tarihi: 26.5.2022 11:57

FETÖ'den 5 yıldır aranıyordu! Kastamonu'da yakalandı

AA
FETÖ’den 5 yıldır aranıyordu! Kastamonu’da yakalandı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 5 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 5 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 5 yıldır aranan M.B'nin (32) Ankara'da olduğu tespit edildi.

Sincan ilçesi Yenikent Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı Kastamonu'ya getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kastamonu Adliyesine götürülen M.B. tutuklandı.

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FETÖ'den 5 yıldır aranıyordu! Kastamonu'da yakalandı
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