Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari üyelerini yakalamaya yönelik kurmuş olduğu özel ekip başarılı bir operasyona daha imza attı.

FİRARİ FETÖ'CÜ TANINMAZ HALDE YAKALANDI

Aranma kararı bulunan ve 3 yıldır firari olan KOSGEB Başkanlık Müşavirliğinde görevli Metin Bağdat kılık değiştirerek tanınmaz hale geldiği ortaya çıktı.

Firari FETÖ'cü tanınmaz hale gelmiş | Video

Özel ekip FETÖ'cünün izini sürerek Çankaya'da saklandığı adresini tespit etti. Adım adım takibe alınan Bağdat saklandığı evinden çıkmasının ardından gözaltına alındı. Ankara emniyetine getirilen Bağdat'ın ifade işlemleri devam ediyor.