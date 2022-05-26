Kamyon kasasında gelen göçmenler yakalandı! 400 kaçak göçmen sınır dışı ediliyor

Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan 400 düzensiz göçmenden 272'si, valilik koordinesinde otobüslere bindirildi.

Aralarında 22 Mayıs'ta kapalı kasa araçtan kaçarken görüntüleri sosyal medya ve basına yansıyan düzensiz göçmenlerin de bulunduğu yabancı uyruklular, Afganistan'a gönderilmek üzere jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı'na doğru yola çıkarıldı. İşlemleri devam eden 128 göçmenin ise yarın İstanbul'a intikal ettirileceği öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kocaeli'de 22 Mayıs'ta meydana gelen ve sonrasında sosyal medya ve haberlere yansıyan kapalı kasa bir araçtan kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin görüntüsünün dün gündeme geldiği anımsatıldı.

O düzensiz göçmenlerin de aralarında bulunduğu 400 Afganistan uyruklunun sınır dışı edileceği bildirilen açıklamada, "Yapılacak 3 charter seferi ile bugün 272 ve yarın 128 olmak üzere toplamda 400 Afgan düzensiz göçmen Kocaeli Valiliği koordinesinde Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a intikal ettirilerek İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderilecektir." ifadesi kullandı.

"DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLÜYOR"

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderiliyor. 2022 yılı başından bugüne kadar Afganistan'a 45 charter seferi düzenlendi. Bu charter seferleriyle 8 bin 682 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Bunlarla beraber tarifeli uçuşlarla ülkesine gönderilenler de hesaba katıldığında, bu yıl Afganistan uyruklu yabancıların sınır dışı sayısı 14 bin 882'ye ulaştı. Tüm uyruklar hesaba katıldığında ise bu yıl ülkemizden sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 29 bin 606 olarak kayıtlara geçtiği bildirilmiştir.

İlimiz özelinde de 2022 yılı başından itibaren çevre iller dahil yakalanarak Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'mize teslim edilen 833 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı işlemi gerçekleştirilmiş olup, bugün ve yarın yapılacak sınır dışı işlemleriyle toplam sayı 1233'e ulaşmış olacaktır. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir."