Mavi Vatan’da nefes kesen tatbikat

Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Kurtaran-2022 Tatbikatı'na Deniz, Kara, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yanında 12 ülkeden 26 gözlemci personel katıldı.Yunanistan aldığı kararla tatbikata katılmaktan vazgeçtiği öğrenildi.
Tatbikata katılan unsurlar tarafından satha çıkma kabiliyetini yitiren bir denizaltının aranarak bulunmasına ve nefes kesen kurtarma harekatına SABAH tanıklık etti.
Tatbikata, Türkiye`nin yanı sıra Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bulgaristan, Ekvador, Endonezya, Güney Kore Cumhuriyeti, İspanya, KKTC, Pakistan, Polonya ve Ürdün 26 gözlemci personel yer aldı.
Davetli olan Yunanistan'ın aldığı kararla katılmaktan vazgeçtiği öğrenildi.
Marmaris'te gerçekleştirilen tatbikatına önderlik eden, milli denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar, teknik donanımıyla göz doldurdu.
Türk mühendisleri tarafından dizayn edilen ve kontrolünün de Türk Deniz Kuvvetlerindeki mühendislerce yapılan 90 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki 4 bin 500 tonluk TCG Alemdar isimli kurtarma gemisi, hasta bakım üniteleri, ameliyathanesi, vurgun tedavi merkezi, reviri, ultrason ve röntgen merkezi başta olmak üzere, denizaltı kazalarına müdahale anlamında en gelişmiş teknolojiyle donatılarak örnek bir kurtarma gemisi olarak adından söz ettirdi.
Ayrıca tatbikata Deniz Kuvvetler Komutanlığından 1 fırkateyn, 2 kurtarma/yedekleme gemisi, 3 denizaltı,1 mayın avlama gemisi, 1 tuzla sınıfı karakol gemisi, 1 römorkör, 1 helikopter, İHA, paraşütle arama kurtarma timi, denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi ile Kara Kuvvetler Komutanlığından 1 ambulans helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından C-130 tipi nakliye uçağı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 sahil güvenlik botu hazır bulundu.
MAVİ VATANDA NEFES KESEN TATBİKAT
Marmaris Aksaz açıklarında gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) Timi uçaktan paraşütle atlayarak kazazedeleri sudan çıkardı.
Kurtarma ekipleri kazazedeleri can sallarına alıp ilk yardım uyguladı.
Daha sonra kazazedeler ileri tetkik ve tedavileri için bölgeye gelen TCG Alemdar'a nakledildi.
GEMİ DE İLK MÜDAHALE
Tatbikat kapsamında bölgeye hava yoluyla intikal eden Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi (DTKYT), TCG Alemdar üzerinde tıbbi triyaj ve tedavi alanları, hasta yoğun bakım ünitesi ile basınç odası alanlarını donattı.
Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi, konuşlandığı yüzer unsurun sağlık imkan ve kabiliyetlerine entegre olarak radyolojik ve biyokimyasal tetkikler, hasar kontrol cerrahisi, ara yoğun bakım, basınç odası tedavisi ve hava yoluyla hasta nakli yapabiliyor.
Senaryo gereği gemiye getirilen kazazedeler tıbbi tasnifi yapılarak ilgili tedavi alanlarına yönlendirildi.
Burada kurtarılanlara tıbbi müdahale, tetkik ve muayeneleri Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi tarafından yapıldı.
Tıbbi alanlarda kazazedelere tıbbi müdahale, tetkik ve basınç odası tedavileri uygulandı.
HELİKOPTER İLE TAHLİYE EDİLDİ
Bir kazazede genel durumu kontrol altına alındıktan sonra tıbbi personel eşliğinde helikopterle bölgedeki tam teşekküllü bir hastaneye tahliye edildi. Tıbbi tatbikat tüm hedefleri gerçekleştirilerek başarıyla tamamlandı.