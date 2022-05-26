Mavi Vatan’da nefes kesen tatbikat

Türk mühendisleri tarafından dizayn edilen ve kontrolünün de Türk Deniz Kuvvetlerindeki mühendislerce yapılan 90 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki 4 bin 500 tonluk TCG Alemdar isimli kurtarma gemisi, hasta bakım üniteleri, ameliyathanesi, vurgun tedavi merkezi, reviri, ultrason ve röntgen merkezi başta olmak üzere, denizaltı kazalarına müdahale anlamında en gelişmiş teknolojiyle donatılarak örnek bir kurtarma gemisi olarak adından söz ettirdi.