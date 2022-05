‘Müsilaj’ operasyonunda Mersin’de 18 şüpheli gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde eş zamanlı yapılan 'Müsilaj' operasyonu kapsamında, Mersin'de, 33 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda, şüphelilerden M.B., M.Ş.E., C.K., M.G., A.A., M.E., C.A., M.Ö., İ.A., D.G., H.Ş., M.G., V.E., F.K., O.F., İ.B., E.S. ve M.B. isimli 18 şüpheli yakalanırken, firari olan M.R.A., O.D., M.E., T.A., M.Y., Ş.K., M.D., S.Ö., H.Ş., H.Ş., O.S., M.E., Y.E., D.E. ve Y.E. isimli şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, polis üniforması, 45 bin Türk lirası nakit para, 550 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve 15 adet kartuş ele geçirildi.



