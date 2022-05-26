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Giriş Tarihi: 26.5.2022 13:33

‘Müsilaj’ operasyonunda Muğla'da 18 şüpheli gözaltına alındı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
‘Müsilaj’ operasyonunda Muğla’da 18 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince, sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde eş zamanlı yapılan 'Müsilaj' operasyonu kapsamında, Muğla'da 18 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde eş zamanlı yapılan 'Müsilaj' operasyonu kapsamında, Muğla'da da operasyon düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Menteşe ilçelerinde 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 41 tabanca, 234 fişek ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

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‘Müsilaj’ operasyonunda Muğla'da 18 şüpheli gözaltına alındı
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